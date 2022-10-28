AK Parti'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu. Başkan Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.

İKİ MADDE DEĞİŞTİRİLECEK

TBMM gündemine taşınacak teklif kapsamında anayasanın sadece "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24 ile "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddelerinin değiştirilmesi benimsendi. Daha önce aralarında "kanun önünde eşitliği" düzenleyen 10'uncu maddenin de yer aldığı 4-5 maddelik bir değişiklik üzerinde duruluyordu. Ancak buna gerek olmadığı, 2 maddelik bir değişikliğin ihtiyacı karşılayacağı sonucuna varıldı.

EVLİLİK TANIMI YENİDEN YAPILDI

Aile ilgili maddede yapılması öngörülen değişikliğin metni değiştirildi. Daha önce, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" fıkrasındaki "eşler" ifadesinin "kadın-erkek" olarak değiştirilmesi düşünülmüştü. Ancak ileride sorun yaşanmaması, LBGT evliliklerinin önünün açılmaması yeni bir tanım yapıldı.

Teklifte yer alacak fıkrada, "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" denilecek. Böylece LBGT evliliklerinin de önüne geçilmiş olacak. Toplantıda, ailenin korunmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durulurken, özellikte Batıda her gün gün artan evlilik dışı çocuklar da gündeme geldi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Sabah'ın haberine göre, 24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. Değişiklik bu maddede yapılarak, "başörtüsünün laiklik ilkesinin teminatı altında bir temel hak olarak kullanılması" garanti altına alınacak.

CHP TUZAK MI KURDU?

AK Parti, CHP'nin başörtüsü ile ilgili yasa teklifini de masaya yatırdı. AK Partili kurmaylar, "CHP'nin kanun teklifi çok sorunlu. Başörtüsü yasağını geri getirecek bir içerikte. CHP'nin teklifi sadece kamuda bir mesleği icra edenleri kapsıyor. Üniversiteleri ve özel sektörü dışlayan bir öneri. Kanunla böyle bir düzenleme yapılırsa, ileride tekrar başörtüsü yasağı getirilebilir" değerlendirmesi yaptılar.

ANAYASA ÜÇÜNCÜ SANDIK OLUR MU?

Başkan Erdoğan'ın, "referanduma gidelim" açıklamalarından sonra kulislerde 2023 yılının haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sandıklarının yanına bir de referandum sandığının konulabileceği konuşulmaya başladı.

Anayasa ve İçtüzük gereği 360-400 oyla kabul edilen değişiklikler referanduma sunuluyor. 400 ve üzeri oy ise referandumsuz çoğunluk anlamına geliyor. Ancak bu durumda da Cumhurbaşkanının değişikliği referanduma sunma yetkisi bulunuyor.

Üç sandığın bir arada konulması için "refarandum ... tarihte yapılır" diye Anayasa'ya geçici hüküm konulması ya da Anayasa değişikliğini seçim tarihine denk düşecek şekilde Meclis'ten çıkarmak gerekiyor. Referandum 60 gün sonra yapılacağı için bu tarih de nisan ayının ortasına denk düşüyor.