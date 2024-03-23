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Politika

AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek.

23 Mart 2024 Cumartesi 09:10 - Güncelleme:
AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajlar verecek
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AK Parti seçim çalışmaları kapsamında büyük Ankara mitingini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde saat 13.30'te düzenleyecek.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.

Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.

Milletvekilleri, ilçe başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleşecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

İSTANBUL MİTİNGİ YARIN

Yarın ise İstanbul yine rekor bir katılımla Atatürk Atatürk Havalimanı'na akın edecek. "'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' sloganıyla saat 14.00'te düzenlenecek mitingde Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbullulara önemli açıklamalarda bulunacak.

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