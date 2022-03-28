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Politika

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin öncelikli gündemi yine Ukrayna olacak. Ekonomide atılacak adımlar ve terörle mücadele masadaki diğer konulardan.

28 Mart 2022 Pazartesi 08:07 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 08:11
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İki haftalık aranın ardından yapılacak Kabine Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek.

Bu çerçevede Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları görüşülecek.

EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR

Toplantıda Karadeniz'deki mayınların Türk kara sularında tehdit oluşturmaması için alınması planlanan önlemler konuşulacak.

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye süreci ve bölgeye yönelik insani yardımlarla ilgili değerlendirme de yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyatların önlenmesi ve enflasyon ile mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Özellikle ramazan ayında temel gıda maddelerine erişimde sorun yaşanmaması için alınacak tedbirler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda Irak, Suriye ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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