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Politika

Ankara'da önemli zirve! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

2023'ün ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için Meclis çalışma takvimi gündemde olacak. Toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

9 Ocak 2023 Pazartesi 07:12 - Güncelleme:
Ankara'da önemli zirve! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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