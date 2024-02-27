İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1443
  • EURO
    33,8341
  • ALTIN
    2035.43
  • BIST100
    9179.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Ankara'yı parsel parsel satıyor! Eski ortakları Yavaş'ı belgelerle ifşa etti
Politika

Ankara'yı parsel parsel satıyor! Eski ortakları Yavaş'ı belgelerle ifşa etti

Genel seçimler sonrası kavgaya tutuşan Millet İttifakı'nın eski ortakları, yerel seçimler döneminde adeta birbirlerine düştü. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Yıldırım, Yavaş'ın giderayak Ankara'yı parsel parsel sattığını iddia ederek sosyal medya hesabından belgeler yayınladı.

27 Şubat 2024 Salı 21:05 - Güncelleme:
Ankara'yı parsel parsel satıyor! Eski ortakları Yavaş'ı belgelerle ifşa etti
ABONE OL

Eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında sular kaynamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna geçen Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti ile ittifak girişimleri sonuçsuz kaldı. İYİ Parti seçimlere tek başına gireceğini duyurdu.

ESKİ ORTAKLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Adaylarını ilan eden İYİ Parti, seçim çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken belgeleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.