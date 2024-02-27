Ankara'yı parsel parsel satıyor! Eski ortakları Yavaş'ı belgelerle ifşa etti

Eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında sular kaynamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna geçen Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti ile ittifak girişimleri sonuçsuz kaldı. İYİ Parti seçimlere tek başına gireceğini duyurdu.

ESKİ ORTAKLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Adaylarını ilan eden İYİ Parti, seçim çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken belgeleri sosyal medya hesabından yayınladı.