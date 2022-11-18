Aralıkta Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan zirvesi gerçekleştirilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki gün süren Aşkabat temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la bir araya geldiğini, Türkmenistan Ulusal Konseyi Meclis Genel Kuruluna hitap ettiğini, Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'la baş başa görüştüğünü, heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Şentop, parlamentolararası işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Kendisine takdim edilen devlet nişanının Türkiye-Türkmenistan arasındaki ilişkilerin gelişimini gösteren somut bir belge olduğunu ifade eden Şentop, iki ülkenin 30 yılda ilişkilerini güçlendirdiğine işaret etti.

Şentop, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin giderek arttığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık başında Türkmenistan'a geleceğini ve Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan zirvesi yapılacağını bildirdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da yılın başında Türkiye'ye ziyaretinin söz konusu olduğunu ifade eden Şentop, bu üst düzey ziyaretlerin ilişkilere canlılık, hareket ve ivme kazandırdığını ifade etti.

Türkiye ve Türkmenistan meclislerinin de yakın işbirliği içinde olduklarını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Parlamenterlerimizin karşılıklı irtibatları, ilişkileri hem dostluk gruplarımızın hem ihtisas komisyonlarımızın karşılıklı ziyaretleri var hem de parlamento kapasitemizle ilgili tecrübe, bilgi paylaşımı söz konusu."

Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin yakın zamanda çok daha hızlı bir şekilde gelişeceğine işaret eden Şentop, "Günümüz şartlarında, coğrafyamızda yaşanan gelişmeler bizi çok daha yakın çalışmaya, birlikte hareket etmeye icbar ediyor." dedi.

Türkiye'de nisanda TÜRKPA toplantısının yapılacağı bilgisini de veren Şentop, Türkmenistan'ı da TÜRKPA üyesi olarak görmeyi istediklerini dile getirdi.