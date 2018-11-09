Artık dikey mimari yok
Başkan Erdoğan, yeni şehirleşme modelini anlattı: Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari var. Mescit, okul, sosyal donatı alanı ve yeşillendirme. Vatandaş ‘Buraya yerleşilir’ diyecek; AK Parti’nin şehircilik anlayışı bu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışını “Dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul vesaire bunlar, onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı” diyerek açıkladı. Erdoğan, partisinin genel merkezinde “Dünya Şehircilik Günü” kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı’ndaki konuşmasında “AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün, AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, kalkınmaya devam etsin” dedi
MÜHRÜMÜZÜ VURMUŞUZ
‘Göçebe’ kavramı üzerinden Türk milletini iğnelemeye kalkanların olduğunu hatırlatan Erdoğan “Halbuki biz yerleştiğimiz her yeri abad etmiş bir milletiz. Bugün gidin Orta ve Güney Asya’ya, Kafkasya’ya, Balkanlar’a, Akdeniz ve Karadeniz havzalarına hepsinde de ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız” diye konuştu. Erdoğan,“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim” dizesini okuyarak, şunları söyledi: “Evet, uzaklardan gelmiş olsak da Akdeniz’e ayak bastığımız her yere mührümüzü vurmuşuzdur. Üstelik ecdadımız sadece şehirleri inşa etmekle kalmamış, onlara kendi ruhunu da üfleyerek hepsini de bize ait hale getirmiştir.”
MEDENİYETİMİZİN RUHU
Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı’nın şehirleri nasıl anlattığını hatırlatarak “Ecdat, bir yere yerleşeceği zaman önce mescidini yapar, onun yanına hamamını kondurur, yakınında da mezarlığını seçerdi. Solmadığı ve yekpare olduğu için tevhidin temsilcisi olarak gördüğü selvileri diker, sonra bunların etrafına evlerini inşa ederdi. Yani şehircilik anlayışı bu ve böylece toprak imana gelirdi’ diyor. Şimdi böyle bir anlayış var mı?” diye konuştu.Bu konuda çalışma arkadaşlarını uyardığını, Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan ecdadın şehircilik anlayışına dikkat etmesini istediğini belirten Erdoğan, “Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı yani okul vesaire... Ardından oralarda çevrecilik yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım.”
Erdoğan, bugüne kadar Türkiye’de milyonlarca fidanı ve ağacı diktiklerini, ağaç kesen bir iktidar olmadıklarını söyledi. Buhara, Semerkand, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat, Şam ve Kurtuba gibi medeniyetin sembol şehirlerine bakıldığında cedlerin inşa etmediklerini, ibadet ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Son iki asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil aynı zamanda medeniyetimizin kainat tasavvurunu, kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin maalesef ruhunu da kaybettik. Batı medeniyetinin insan fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayışı, üstelik de her türlü zevkten, estetikten, güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz.”
GÖNÜLLERİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ
Binaların yükseldiğini, yolların büyüdüğünü, araçların modernleştiğini, altyapıların geliştiğini fakat gönüllerin çoraklaştığını, çölleştiğini ve karardığını vurgulayan Erdoğan, geçen 16 yılda insanların hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini anlattı. Maalesef gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte tam başarılı olamadıklarına işaret eden Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarımızı, gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız” ifadelerini kullandı. Salondaki vatandaşların “Allah’ın izniyle başaracağız” ifadesine Erdoğan, “İnşallah bu kararlılığınızla 31 Mart’tan da çok büyük bir başarıyla çıkacağız” dedi.
‘Velev ki 180 kere de olsa, anlatacağız’
Her bir icraatın milletin zihnine ve gönlüne nakış nakış işlenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “İnsanoğlunun hafızası unutkandır, hep unutur. Onun için hep anlatacağız. Velev ki 180 kere de olsa, anlatacağız” diye konuştu.
Kentsel dönüşüm çalışmalarını çirkin olduğu kadar sağlıksız olan gecekondu bölgelerinden başladıklarını bilgisini veren Erdoğan halen 53 farklı kentteki 229 riskli alandaki çalışmaların sürdüğünü bu kapsamda 30 kentteki 133 kentsel dönüşüm ve gelişim alanı belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, imar barışıyla 13 milyon imarsız yapıdan başvuranların hukuki sorununu çözeceklerini anlattı.
Erdoğan destek ve teşviklerle nüfusun dörtte üçünün katı atık depolama hizmetinden faydalanabilmesinin temin edildiğini söyledi.
Atık suyu hizmeti verilen belediyelerin nüfusa oranının da yüzde 85’i geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, mavi bayraklı plajların sayısının 459’u bulduğunu bildirdi.
Erdoğan, sıfır atık projesinin hızla yaygınlaştığına işaret ederek, doğalgazın yaygınlaşmasıyla şehirlerin hava kirliliği sorununun önemli ölçüde çözüldüğünü, 3 ilin kaldığını, yıl sonuna kadar onun da bitirileceğini söyledi.
Yeşilin, ormanın ve suyun korunmasında tarihi yatırımlara imza atıldığını dile getiren Erdoğan, “Bereketli ovalarımızı koruma altına alıyoruz. Toprak büyüklüğü 69 milyon dekarı bulan 243 ovamızı bu kapsama dahil ettik. Orman varlığımızı bir buçuk milyon hektar artırarak 22,3 milyon hektara çıkardık” dedi.
Erdoğan, 4 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, fidan üretiminin yılda 350 milyona yükseltildiğini, böylece toprakların erozyonla sulara karışıp gitmesinin önüne geçildiğini vurguladı.
İnşa edilen 538 yeni baraj ve 247 yeni gölet ile azgın sulara gem vurulduğunu ifade eden Erdoğan, böylece su depolama kapasitesini 166 milyar metreküpe çıkartarak, en kurak yılda bile vatandaşların ve toprakların susuz kalmasını önlediklerini söyledi.
Bay Kemal’in tek sermayesi yalan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Partili belediyenin Muğla’da okulsuz yer bırakmadığı’ yalanını anımsatan Erdoğan, “Git, o senin işin değil. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz yok. Zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Bu kadar anlatıyoruz. Demek ki kulağı var duymuyor” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için “Yalan bunun zaten en büyük sermayesi” diyerek “Bundan daha büyük sermayesi yok. Bunu da ‘Türkiye’de yalanı en güzel kim söyler?’ diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin, Bay Kemal” diye konuştu.
Millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin önremine vurgu yahpan Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, “Ben ‘millet kıraathanesi’ dedim, onlar, ‘kumarhane’ anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara. Zikir, fikir meselesi” dedi.
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