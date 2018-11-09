Artık dikey mimari yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışını “Dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul vesaire bunlar, onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı” diyerek açıkladı. Erdoğan, partisinin genel merkezinde “Dünya Şehircilik Günü” kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı’ndaki konuşmasında “AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün, AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, kalkınmaya devam etsin” dedi

MÜHRÜMÜZÜ VURMUŞUZ

‘Göçebe’ kavramı üzerinden Türk milletini iğnelemeye kalkanların olduğunu hatırlatan Erdoğan “Halbuki biz yerleştiğimiz her yeri abad etmiş bir milletiz. Bugün gidin Orta ve Güney Asya’ya, Kafkasya’ya, Balkanlar’a, Akdeniz ve Karadeniz havzalarına hepsinde de ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız” diye konuştu. Erdoğan,“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim” dizesini okuyarak, şunları söyledi: “Evet, uzaklardan gelmiş olsak da Akdeniz’e ayak bastığımız her yere mührümüzü vurmuşuzdur. Üstelik ecdadımız sadece şehirleri inşa etmekle kalmamış, onlara kendi ruhunu da üfleyerek hepsini de bize ait hale getirmiştir.”

MEDENİYETİMİZİN RUHU

Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı’nın şehirleri nasıl anlattığını hatırlatarak “Ecdat, bir yere yerleşeceği zaman önce mescidini yapar, onun yanına hamamını kondurur, yakınında da mezarlığını seçerdi. Solmadığı ve yekpare olduğu için tevhidin temsilcisi olarak gördüğü selvileri diker, sonra bunların etrafına evlerini inşa ederdi. Yani şehircilik anlayışı bu ve böylece toprak imana gelirdi’ diyor. Şimdi böyle bir anlayış var mı?” diye konuştu.Bu konuda çalışma arkadaşlarını uyardığını, Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan ecdadın şehircilik anlayışına dikkat etmesini istediğini belirten Erdoğan, “Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı yani okul vesaire... Ardından oralarda çevrecilik yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. AK Parti’nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım.”

Erdoğan, bugüne kadar Türkiye’de milyonlarca fidanı ve ağacı diktiklerini, ağaç kesen bir iktidar olmadıklarını söyledi. Buhara, Semerkand, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat, Şam ve Kurtuba gibi medeniyetin sembol şehirlerine bakıldığında cedlerin inşa etmediklerini, ibadet ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Son iki asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil aynı zamanda medeniyetimizin kainat tasavvurunu, kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin maalesef ruhunu da kaybettik. Batı medeniyetinin insan fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayışı, üstelik de her türlü zevkten, estetikten, güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz.”

GÖNÜLLERİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

Binaların yükseldiğini, yolların büyüdüğünü, araçların modernleştiğini, altyapıların geliştiğini fakat gönüllerin çoraklaştığını, çölleştiğini ve karardığını vurgulayan Erdoğan, geçen 16 yılda insanların hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini anlattı. Maalesef gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte tam başarılı olamadıklarına işaret eden Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarımızı, gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız” ifadelerini kullandı. Salondaki vatandaşların “Allah’ın izniyle başaracağız” ifadesine Erdoğan, “İnşallah bu kararlılığınızla 31 Mart’tan da çok büyük bir başarıyla çıkacağız” dedi.