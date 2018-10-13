Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İnsanlık, binlerce yıllık medeniyetin sonunda savaşları, katliamları, terörü, uyuşturucuyu, can korkusuyla göç etmeyi, göç yollarında can vermeyi hak etmiyor. İşte daha dün, Sahil Güvenlik ekiplerimiz İzmir’in Karaburun açıklarında batan bir göçmen teknesinde, 8 masum insanın cansız bedenine ulaştı. Batan teknede çok sayıda çocuk olduğu değerlendiriliyor ve arama çalışmalarımız bu endişeyle devam ediyor” dedi.

TEK ÜLKE LİDERLİĞİ YOK

Bakan Soylu, “Artık dünyada tek ülkenin liderliği bir hayaldir. Tek bir ülkenin seçenek olduğu günler geride kalmıştır. Büyük bir gurur ve mutlulukla söylüyorum ki ülkemiz de bu yükseliş trendinin içindedir.

Zaman zaman yaşadığımız geçici sıkıntılar kimsenin moralini bozmasın, kimseyi umutsuzluğa sürüklemesin. Bizde ‘hırsız boş eve girmez’ diye laf vardır. Bugün üzerimizde kurulmak istenen küresel baskının, belki de en net tarifi budur” diye konuştu.