Asıl sizden biz endişeliyiz
Suriye’de teröristlerle bir olan ve onlara devlet kurma çabasında yardımda bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’de gözaltına alınan Gezici tayfaya sahip çıktı.
Suriye’de PKK/YPG’li teröristlere binlerce TIR silah ve mühimmat yardımı yapan, eğiten, birlikte kol kola devriye gezip, aynı masada buluşan ve onları kollayan Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de gezi olaylarında gözaltına alınanları korumaya çalışıyor. Dünyanın gözü önünde terör örgütlerine kol kanat geren Amerika, gezi olayları ile ilgili gözaltına alınanların serbest bırakılması için Türkiye’ye küstahça çağrı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert gözaltındaki akademisyenlerle ilgili açıklama yaptı: “ABD, Türkiye’nin Anadolu kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye’ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz.”
Kazdıkları çukura gömülüyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD destekli teröristlerin hendek kazdığı bölgeleri hedef aldı, bombalamaya başladı. Bugünlerde Münbiç’te cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Törene birlikte devriyeye çıktıkları ABD askerleri de katıldı. Teröristler, kendi kazdıkları çukurlara gömüldü.
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