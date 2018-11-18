Asıl sizden biz endişeliyiz

Suriye’de PKK/YPG’li teröristlere binlerce TIR silah ve mühimmat yardımı yapan, eğiten, birlikte kol kola devriye gezip, aynı masada buluşan ve onları kollayan Amerika Birleşik Devletleri, şimdi de gezi olaylarında gözaltına alınanları korumaya çalışıyor. Dünyanın gözü önünde terör örgütlerine kol kanat geren Amerika, gezi olayları ile ilgili gözaltına alınanların serbest bırakılması için Türkiye’ye küstahça çağrı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert gözaltındaki akademisyenlerle ilgili açıklama yaptı: “ABD, Türkiye’nin Anadolu kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye’ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz.”

Kazdıkları çukura gömülüyorlar