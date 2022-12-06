Aslı Baykal'dan CHP'ye yaylım ateşi: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal istifasının ardından ilk kez merak edilenleri cevapladı. Baykal, CHP'nin vizyon belgesini ve Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olmasını çarpıcı ifadeler ile değerlendirdi.

Baykal, terör saldırılarının ardından, 'İktidara yarıyor' şeklinde ifade kullananların 'İhanet' içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

"UZAYLILARI DİNLER GİBİ DİNLEDİM! JEREMY RİFKİN ALMANYA'NIN ENERJİ KRİZİ YAŞAMASININ SORUMLULARINDAN BİRİ"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Aslı Baykal'ın açıklamaları şöyle:

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu'nu nasıl bulduğuna dair soruya cevap veren Aslı Baykal, "Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya'nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu'nun "Tek Adam Rejimi'ne karşıyız" demesi de bir başka fıkraydı." dedi.

"SÖMÜRGE KOMİSERİ GİBİ İLK KONUŞMACI SUNMAK CHP'DE AKLIN TATİLDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i Başdanışmanı yapmasını değerlendiren Baykal, "Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"YA ERDOĞAN YA RİFKİN DEDİLER! SEÇMEN MESAJI ALDI..."

CHP'nin yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklamasına bakışı sorulan Baykal, "CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008'de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz." yanıtını verdi.

"RİFKİN BENİM HAKLILIĞIMIN İSPATI OLDU"

CHP'den istifasının nedenini de bir kez daha anlatan Baykal, "CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen bu Rifkin çıkışı da sanırım haklılığımın ispatı olmuştur." dedi.

"PKK'YI HİÇ ELEŞTİRMEYEN BİR PARTİDEN BAHSEDİYORUZ, DAHA FAZLA SÖZE GEREK VAR MI?"

"Eleştirileriniz CHP'nin milli çizgiden ayrıldığı yönünde odaklanıyor. Bunu neye dayanarak iddia ediyorsunuz?" şeklindeki soruya ise Baykal'ın yanıtı şöyle oldu:

"TSK kimyasal silah kullanıyor" sözüne destek olan, "YPG terör örgütü değildir, vatanını koruyor" diyen, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu veren, uzun zamandır PKK'yı hiç eleştirmeyen bir partiden bahsediyoruz. Daha fazla söze gerek var mı?

"BABAMIN SİYASAL UZANTISI DEĞİLİM"

Baykal, istifa kararını babası ile istişare etmediğini, CHP'den istifası sonrası da kimsenin kendisini aramadığını söyledi.

Deniz Baykal'ın kararını nasıl karşıladığı ile ilgili soruya da yanıt veren Aslı Baykal, "Kendisine istifamdan sonra haber verdim. Biz baba-kız olarak iyi bir ikiliyiz. Politik olarak farklılaşabiliriz. Ben Deniz Baykal'ın siyasal bir uzantısı değilim." dedi.

Aslı Baykal, "Deniz Baykal'ın kızıyım. Bir şey söylersem yanlış anlaşır sorusuna dediğiniz oldu mu?" sorusuna, "İstifa edene kadar bunu çok düşündüm. Ancak söylediğim gibi, ben Deniz Baykal'ın siyasal uzantısı değilim. Babama çok büyük bir saygı ve hayranlığım var ama bu her konuda aynı düşünmek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor." yanıtını verdi.

"AHLAKINIZI KAYBETMİŞ OLMANIZ GEREKİR"

Başkan Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini doğru bulduğunu söyleyen Baykal, "Önceki Sisi politikasını eleştirenlerin, Erdoğan'ın doğru zamanlamayla politika değiştirmesine saldırmasını hem ahlaki bulmuyorum hem de Türkiye çıkarlarına aykırı buluyorum. Bir siyasetçi var olan iki seçenekte de hata yapıyor, diyorsanız aklınızı kaybetmiş olmanız gerekir." dedi.

"TERÖR SALDIRISININ DEVLET TARAFINDAN YAPILDIĞINI İMA ETMEK İHANETTİR"

Terör saldırıları iktidara yarıyor şeklindeki değerlendirmeler üzerine gösterdiği tepki hatırlatılan Baykal, "Terör saldırıları iktidara oy kazandırıyor, sözü hamakattir. Bunun devlet tarafından yapıldığı iması hamakatten öte ihanettir." diye konuştu.

"YÜZDE 1 OY ALAMAYACAK LİDER BAŞKAN YARDIMCISI OLACAKMIŞ"

6'lı masayı sert sözlerle eleştiren Baykal, "Batıcı-İslamcı Davutoğlu, ülkücü Akşener, enternasyonalist Kılıçdaroğlu, Yazıcı-Nurcuların desteklediği Uysal, Batıcı-liberalist Babacan ve milli görüşçü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu devleti hangi ilkeler çerçevesinde yönetecek? Mesela yüzde bir oy bile alamayacak olan bir lider, başkan yardımcısı olacakmış. CHP'liler verdikleri oylarla, Batıcı-İslamcı gibi anakronik figürleri başkan yardımcısı mı yapacak? 6'lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır. Ama seçmenin siyasal kavrayışı çok yüksektir. Bir belediye başkanı seçerken verdiği oy ile Türkiye Cumhuriyet devletini emanet ederken vereceği oy farklıdır." dedi.

AK PARTİ'YE KATILACAK MI?

AK Parti'ye geçeceğine dair iddiaları da değerlendiren Baykal, "Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur." şeklinde konuştu.

YENİ PARTİ KURACAK MI?

"Yeni bir parti kurmayı ya da hareket başlatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Baykal'ın yanıtı şöyle:

Şu anda Ankara'da 'Masa Stratejiler ve Çözümler' isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum.