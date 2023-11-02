Astana Zirvesi'nde Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik önemli çalışmalara adım atılacak

TDT'nin 10. Yıl Dönümü Zirvesi, 3 Kasım'da Astana'da yapılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla gerçekleşecek zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.

TDT'de gözlemci ülke Türkmenistan'ın Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban da zirvede yer alacak.

Ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, finans, eğitim, turizm, kültür ve diğer birçok alanda bir dizi önemli kararların alınacağı zirvede, Astana Senedi ve Astana Bildirisi'nin imzalanması bekleniyor.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Astana'daki zirvenin önemini ve zirvede alınacak kararları AA muhabirine anlattı.

Kocaman, öncelikle zirvenin sloganının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "'Türk Devri' sloganı altında gerçekleştireceğimiz bu zirvede, Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik önemli çalışmalara adım atacağız." dedi.

Mevcut uluslararası konjonktürün Türk dünyasındaki işbirliğini derinleştirmeye ittiğini söyleyen Kocaman, "Artık içişleri, güvenlik ve savunma gibi işbirliği alanlarında üye devletlerimiz arasındaki işbirlikleri gelişecek. Bu çok kritik bir alan çünkü hem bölgede hem bölge etrafında ciddi siyasi krizler ve çatışmalar meydana gelmekte. Özellikle güvenlik alanında işbirliğimizi derinleştirmek, savunma sanayi işbirliğimizi geliştirmek ihtiyacını hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaman, Astana'daki zirvede ayrıca, TDT ülkelerinin Sivil Koruma Mekanizmasının oluşturulması için karar alınacağına işaret ederek, "Dünyamızda siyasi krizler kadar insani krizler de artıyor. Bunun örneği en son Türkiye'de meydana gelen depremler. Bunun için üye devletlerimizde meydana gelebilecek insani ve doğal afetlerde işbirliğini güçlendirmek amacıyla böyle bir mekanizmanın kurulması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Liderlerin, Astana Bildirisi'ni kabul edeceğini aktaran Kocaman, "Burada çok önemli işbirliği alanları var. İşbirliğini derinleştirmek ve güçlendirmek adına devlet başkanlarımızın ciddi talimatları da olacak. Bu zirvede, yeni işbirliği alanları da ortaya çıkacak." dedi.

Kocaman, Astana Zirvesi'nde liderlerin İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere mevcut bölgesel ve uluslararası gündemi de ele alacaklarını belirterek, "Astana Bildirisi'nde, TDT üyelerince Gazze'deki vahşetin şiddetli şekilde kınandığına dair bir madde var. Bu madde vasıtasıyla Türk Devletleri Teşkilatı, ortak pozisyonlarını dünyaya ilan edecek." ifadesini kullandı.

TDT olarak gençlik alanındaki işbirliğini de önemsediklerini anlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim ülkelerimizde nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlasını gençler oluşturuyor. Onların hem ülkeleri hem Türk dünyası için sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu Astana Zirvesi ile gündeme gelecek "spor ve gençlik merkezi" Türk dünyasındaki işbirliğine ve entegrasyona ciddi şekilde hizmet edecektir."

Kocaman, diğer önemli konunun TDT içindeki ticaret hacmini artırmak olduğunu vurgulayarak, "TDT ülkeleri olarak içimizdeki ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar doları geçti. Ticaretin artırılması artık bizim için kritik konulardan biri. Bu alanda işbirliğini geliştirmek için Türk Yatırım Fonu'nun faaliyeti çok önemli." diye konuştu.

Artık teşkilatın kuruluş ve kurumsallaşma dönemini tamamladıklarını vurgulayan Kocaman, "Türkmenistan'ın üye olarak katılmasını bekliyoruz. Macaristan'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak aramıza katılması da teşkilatımızı daha güçlendirdi. Bugüne kadar 40 civarında bakanlıklarımız arasında toplantılar yaptık. Bürokrasilerimizin birbirleriyle iş yapabilme kültürünü geliştirdik." ifadesini kullandı.