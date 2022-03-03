AA 3 Mart 2022 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:32

Büyükelçi Azamhocayev, Özbekistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirinin sorularına cevap verdi.

Büyükelçi Azamhocayev, 4 Mart 1992'de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başladığını hatırlatarak, "Aslına bakarsanız kardeş halklarımız arasındaki bağlar çok daha eskilere dayanmaktadır. Dolayısıyla ilişkilerimizi 30 yıl ile sınırlı tutmuyor, nice yüzyıllara dayandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'YLE OLAN MÜNASEBETLERİMİZİ KARDEŞLİK HUKUKU TEMELİNDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Tarihi bilgilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıttığını belirten Azamhocayev, "Türkiye'yle olan münasebetlerimizi kardeşlik hukuku temelinde değerlendiriyoruz. Zira Konya bizim için Buhara kadar değerlidir, Bursa'yı Hiva'mız kadar takdir ederiz, Ankara'yı Taşkent kadar severiz, İstanbul'a Semerkant gibi değer biçeriz." diye konuştu.

Azamhocayev, 2017'den beri Özbekistan'da başlayan derinlemesine reform sürecinde gerek iç gerekse dış politikalarında yeni yaklaşımlar benimsediklerini, 2017-2021 yıllarında uygulanan "Eylemler Stratejisi" kapsamında Özbekistan'da çok sayıda kanun ve cumhurbaşkanı kararnamesinin kabul edilmesiyle devlet ve toplum yönetiminin çeşitli alanlarında yenilenme ve güncellenme yaşandığını aktardı.

İki ülke münasebetlerinin daha da ilerlediğini, stratejik boyut kazandığını, kardeşlik ruhuna uygun şekilde günbegün geliştiğini ifade eden Azamhocayev, 30 Mart 2018'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) vesilesiyle ilişkilerin kader birlikteliği boyutuna taşındığını, gelecek haftalarda Özbekistan'da gerçekleştirilmesi öngörülen YDSK'nın ikinci toplantısıyla ilişkilerde yeni ufuklara kapı aralanacağını söyledi.

Azamhocayev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, "Beş yıl önce 1 miyar dolar dolaylarında olan ticaretimiz 2021 göstergelerine göre 3,4 milyar doları geçmiş bulunuyor. İkili ticari ilişkilerimizde ithalat ve ihracat oranları bakımından bir dengeyi yakalamış olmamız çok ama çok önemlidir. Ülkemizde yeni açılan yabancı sermayeli şirketler listesinde 407 yeni firmayla Türk kardeşlerimiz liderlik etmiştir. Toplam yabancı sermayeli tesisler sayısına göre, Türkiye 1882 işletmeyle üçüncü sıradadır. Gelecek yıllarda cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inancım tamdır." dedi.

Düzenli olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde belediye ve derneklerin destekleriyle onlarca kültürel etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Azamhocayev, iki ülkenin ortaklaşa çekilen filmlerinin mevcut olduğunu, "Özbekistan Kültür Günleri" etkinliğini İstanbul'da düzenlediklerini ve çok sayıda kişi tarafından ilgiyle takip edildiğini aktardı.

- "YENİ ÖZBEKİSTAN'I İNŞA SÜRECİNDE TÜRK KARDEŞLERİMİZ BİZİMLE OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORLAR"

Azamhocayev, iki ülkenin birçok uluslararası platformda birbirini desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yılı kurumlarımız arası sıkı ilişkilerle de dolu olacağı şimdiden görülebilmektedir. Halihazırda Özbekistan'ın çoğu devlet bakanlık ve kurumlarında Türk uzmanlarının danışman olarak başarılı faaliyet göstermekte ve ülkemizin yenilenme sürecinde kendi bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunmaktadır. Genellikle Özbekistan'ın hangi bölgesine giderseniz gidin, oraya çalışmak veya iş yapmak için gelmiş bir Türk kardeşimizle karşılaşacaksınız. Yeni Özbekistan'ın inşa sürecinde Türk kardeşlerimiz bizimle omuz omuza çalışıyorlar. Kardeş, dost ve sevgili Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı yarar ve çok yönlü ilişkilerimizin bundan böyle de hızla gelişmeye devam edeceğini belirtmek isterim."

Özbekistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle tüm Türk halkını içtenlikle tebrik ettiğini dile getiren Azamhocayev, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkiler dünyanın sonuna kadar var olsun. Kan kardeşimiz, dildaş ve dindaşımız, sınamalı günlerde omuzdaş, reformlar sürecinde ayaktaş, stratejik yoldaş ve ebedi arkadaşımız Türkiye hep var olsun, kardeşliğimize göz değmesin." ifadelerini kullandı.