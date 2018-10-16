Atatürk yaşasaydı, bugünkü CHP’yi evlatlıktan ret ederdi

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi ve İsrail’e ABD’ye, CHP’ye sert tepki gösterdi. İsrail’in arayıp da bulamadığı belasını er geç kavuşacağına inandığın belirten Bahçeli, “Kurulan tuzaklar bozulmuştur, oyunlar boşa çıkarılmıştır. Provokasyonlar kaynağından kurutulmuştur. Güney kara sınırlarımız boyunca vahim bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor. Bekamızı kurban ettirmeyiz, ona buna peşkeş çektirmeyiz. Türk milleti ile oyun olmaz, Türk milletine tehdit sökmez, Türk milletine meydan okunamaz. Okuyanlar bedelini şimdiye kadar ağır ödedi” dedi.

TÜRK’E KEFEN BİÇİLMEZ

Bahçeli, “Türkiye’nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz, itibar edilemez. Türkiye ABD’nin sömürgesi, 51. Eyaleti değildir. Asla da olmayacaktır. ABD Başkanı Türk milletini hafife almasın. Bu işin şakası yoktur Türk’e kefen biçilmez, Türk’e tuzak işlemez. Kayıp Suudi gazeteci olayında insan aklıyla alay edilmektedir. Krize dönüşen Kaşıkçı vakası hakkında temennimiz olayın sis perdesinin aralanmasıdır. Durumun netleşmesi için kimse kaçak güreşmemeli, saman altından su yürütmemelidir” ifadelerini kullandı.

BU ALÇAK BİR İFADEDİR

Bahçeli, “CHP İş Bankası hisseleri gündeme gelince çılgına döndü. CHP’li bir genel başkan yardımcı diyor ki CHP olarak eşkıya karşında her türlü direnme hakkımızı kullanırız. Bu alçak ifade karşısında sormak lazım eşkıya kimdir. Direnme hakkında kast edilen nedir? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir. CHP’nin yolları Atatürk ile çoktan ayrılmıştır. Yok öyle miras yedilik. İş Bankası hisseleri Hazine’ye devredilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı Bugünkü CHP yöneticilerini evlatlıktan ret eder, bir de mirastan ret ederdi” diye konuştu.