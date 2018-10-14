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Atatürk’ün mirası millete devredilecek

AK Parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının millete geçmesi için kolları sıvadı. Ak Parti, CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri için çalışma başlattı.

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Hisselerin devri konusunda yasa teklifi verilecek. AK Parti, anayasanın siyasi partilerin “ticari faaliyet” yasağına rağmen CHP’nin İş Bankası’ndaki yaklaşık yüzde 28’lik hissesi için çalışma başlattı. 

ANAYASAYA AYKIRI 

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na (SPK) açıkça aykırı olan bu hukuksuz durumun ortadan kaldırılması için hazırlanacak yasa teklifi ile hisselerin Hazine’ye devri sağlanacak. Anayasa ve yasanın kesin hükümleri gereğince bir siyasi partinin ticari faaliyette bulunması açıkça yasaklanmıştı. Ancak yürürlükten kaldırılan hükümler, Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte verdiği kararları nedeniyle SPK’nın “ticari faaliyet” yasağı yaptırımsız kalmıştı. Ticari faaliyet fiili açıkça yasak olmasına rağmen CHP’nin İş Bankası hisseleri ve bu hisseler nedeniyle yönetim kuruluna gönderdiği üyeler nedeniyle “ticari faaliyet” yaptığı uzmanlarca da kabul görülen bir durum. AK Parti’nin konuyla ilgili yasa teklifine MHP de destek vereceğini açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda kanun teklifi Meclis’e gelirse destek veririz” dedi. İş Bankası’ndaki hisseler adeta bazı CHP’liler açısından bir arpalığa dönüşmüş durumda. Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim İş Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.  

Gereken en kısa sürede yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Atatürk milletimizin ortak değeri olduğuna göre, Atatürk’ün mirası Türk milleti adına değerlendirilmelidir” dedi. Atatürk’ün hisselerinin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından temsil edilmesi için gereken girişimler en kısa sürede yapılacak. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Onun mirasının sadece bir partide temsil edilmesi, ona gösterilmesi gereken saygıdan geriye gitmektir” diye konuştu. 

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