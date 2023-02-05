Avrupa medyası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: İngiliz yazardan hadsiz sözler

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala Batı medyası saldırının dozunu artırdı. İngiliz The Guardian gazetesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir makaleyi okuyucularıyla paylaştı.

Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz" diyerek tehditler savurdu.

İsveç'teki Kur'anı kerim'e yapılan saldırılar sonrası Türkiye'den 3'lü mutabakatın dondurduğu açıklanması gelmişti. İsveç'in NATO'ya katılma girişimini Başkan Erdoğan'ın engellediğini savunan Tisdall, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' ifadelerin yer verildi.

Başkan Erdoğan için "Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?' diye provokatif bir söylemde bulunan Simon Tisdall, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini iddia etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki bağımsız politikasını da hazmedemeye yazar, Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını 'iki yüzlü' olmak ile itham etti. Tisdall, yazısında Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini de öne sürdü.