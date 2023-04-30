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Politika

Bahçeli: Fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik, bileklerini sandıkta bükeceğiz

Karabük'te konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır. Fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik, bileklerini sandıkta bükeceğiz' dedi.

30 Nisan 2023 Pazar 14:08 - Güncelleme:
Bahçeli: Fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik, bileklerini sandıkta bükeceğiz
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

İki hafta sonra yapılacak genel seçimlerin ülkemizin dirliğine, insanımızın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçimlerin sağ duyu içinde gerçekleşmesini diliyorum.

Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp açılacaktır. Karar anı gelip çattığında Türk milleti mührü eline aldığında PKK, FETÖ destekçilerini gören olmayacaktır.

Karabük'te bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. 14 Mayıs'tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz.

Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.

14 Mayıs sabahı koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "Yola devam" diyecek miyiz? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te müsamaha yok. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek. Terörü yenmiş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim seferberliği ile yükselmiş bir Türkiye gerçeğini unutmayacağız. Umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz milli birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önünüze fitne bariyerini dikenleri ezip geçtik. Varsın birileri teröristleri yanına alsın, varsın birileri iftiralardan medet umsun, varsın birileri çıkar kavgasına tutuşsun. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız. Şimdi siz söyleyiniz, 14 Mayıs'ta aynı safta mıyız? MHP'yi TBMM'de daha da güçlendirecek miyiz?

Önemli altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir. Uyanık mıyız uyuyor muyuz? Bunu kolluyorlar.

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