Bahçeli meydan okudu: Geleceği varsa göreceği de var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır.

HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR'

115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.

"BATIDAN AFERİN BEKLEYEN TÜRKİYE KARŞITLARI!"

Sandık New York'ta, Londra'da kurulmayacak, sayım Brüksel'de yapılamayacak. Zalimler hükmü aziz millete sökmeyecek. Bunlar teslim bayrağı çekmiş siyaset acizleridir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtları, aleyhtarlarıdır.

Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu ben geliyorum diyor, kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz.

'ADAYSIZ ŞEKİLDE ARENADA DOLAŞIYORLAR'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Mayıs'ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar. Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz.

Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Ele geçiirlemez, talan edilemez. Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KONSOLOSLUKLARA TEPKİ: TEHDİDİN KAYNAĞINI AÇIKLAMALARI ŞEREF MESELESİDİR

Küresel medya fitne nöbetindedir. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon nöbetindedir. 9 ülkenin konsolosluklarını kapatmaları tek kelime ile rezalettir. ABD öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir. Tehdidin kaynağını açıklamaları şeref meselesidir. Konsoloslukların kapatılması hiçbir kitaba sığmaz.

ABD'YE ELEŞTİRİ: EDEPSİZLİK VE HUKUSUZLUKTUR

ABD'nin Boğaz'da orantısız bayrak asması edepsizlik ve hukusuzluktur.