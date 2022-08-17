MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere 'Devlet Şeref Madalyası'nın layık görülmesi, terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır." dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle gelecek arasında üçüncü bir seçenek, bir başka çıkış ve çözüm yolu aransa dahi bulunamayacaktır. Türkiye terörle imrenilecek bir şuurun refakati eşliğinde mücadele etmektedir. Teröristler tutundukları ve yuvalandıkları her sahadan sökülüp atılmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada terörün beli kırılmış, caniler yurt içinde ve yurt dışında köşeye sıkışmıştır. Vatan ve millet bekası için şehit olup kara toprağa düşen kahramanlarımız yüreklerimizi kavursa da haklı ve meşru mücadelede en küçük taviz veya tavsama görülmemektedir.

Gazilerimiz ve şehitlerimiz manevi övüncümüz olarak milli gönüllerde bayraklaşmaktadır. Hepsine şükran borçlu olduğumuz tartışmasızdır.

Terörle mücadelede en önemli güç kaynağı inanç ve moral düzeyinin yüksekliğidir. Çok şükür kahraman askerlerimiz, polislerimiz ve korucularımız bu inanç ve moral gücüne ziyadesiyle sahip olmakla birlikte, muazzam bir cesaret ve dirayetle hainlerin üzerine yürümektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti terörle mücadele sürecini milletimizin haysiyet, hissiyat ve hedeflerine müzahir şekilde sevk ve icra etmektedir.

Son dört yıllık zaman diliminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamaya geçmesiyle terörle mücadelede çok etkili sonuçlar alınmıştır.

Bu hunhar musibet ve melanetten kurtulma zamanı gelip çatmıştır. 2023 yılı bu çerçevede tarihi bir eşik olacaktır.

Devletimizin her kademesinde görev yapan asker ve sivil şahsiyetler tam bir uyum ve eşgüdüm halinde mücadelenin akıl, azim ve ahlakıyla bilenmiş haldedir.