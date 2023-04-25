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Politika

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Boşuna uğraşmasın...

Partisinin Niğde mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Soruyorum. Seçimlere hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? MHP'nin Niğde adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin' dedi. Biden'a da çok sert tepki gösteren Bahçeli, 'Küresel emperyalizmin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır' ifadelerini kullandı.

25 Nisan 2023 Salı 17:14 - Güncelleme:
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Boşuna uğraşmasın...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Niğde'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin doğruluş müjdesiydi. Siyasi muhalefet, dış bağlantılı sipariş ile yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar. Ağızlarından bir kez olsa hayır çıkmadı. Tek adam rejimi dediler, hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar. Şahsım rejimi dediler, diktatörlük var dediler.

"BAL GİBİ MUHALEFET DESPOTLUĞUDUR"

Yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüsün adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek alçalma demektir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim. Bunları daha nasıl tarif edelim.

"KILIÇDAROĞLU BOŞUNA UĞRAŞMASIN"

CHP ve İYİ Parti, Diyanet'i kaldıracaklarını vadeden köksüzlerle el eledir. PKK/YPG ile aynı kundağa sarılan, Irak'ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talabani, Kılıçdaroğlu ile umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, HDP'ye ne vadettin? PKK'ya hangi açık çekleri verdin, FETÖ'nün gönlünü nasıl aldın? Terörist Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu diyor, YPG elebaşı Salih Müslim de Kılıçdaroğlu diyor. Erdoğan'dan kurtulursak iyi ghünler bizi bekliyor demiş. Be hey cani, vandal, sen daha çok bekleyeceksin. Vakti geldiğinde cinayetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Cumhur İttifı'na verilen her oy haine doğrulmuş, sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır.

BIDEN'IN 1915 OLAYLARI İÇİN 'SOYKIRIM' İFADESİNİ KULLANMASI

ABD Başkanı Biden bir kez daha milletimizi suçlamaya kalkışmıştır. Biden'ın iftirasını reddediyor, kınıyorum. ABD Başkanı diasporanın esidir. Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmişlerledir. Türk Milleti'ne soykırım yaftası düşürmek tarihi cinayetlerle dolu bir ülkenin haddi değildir. Yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir. Irak'ta 1 milyon Müslüman'a, Afganistan'da 1.5 milyon mazluma kastettiklerini, kadınlara tecavüz edip çocukları mezara soktuklarını kabul edecek ve bunun bedelini ödeyecekleri günler bir gün gerçekleşecektir. Küresel emperyalizmin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. 24 Nisan geldiğinde ABD Başkanlarının 1915 olayları için ne söyleyecekleri artık merak konusu olmaktan çıkmıştır. 24 Nisan bizim için 23 Nisan'ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür.

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