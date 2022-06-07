MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz. 2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhuriyet zaferi coşkuyla kutlanacaktır. Şurası kesindir ki yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebet bizimdir. MHP'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksınız, Allah'ın izniyle biz daha çok var olacağız.

"CUMHUR, BAŞKANINI SEÇECEK, O DA SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLACAKTIR"

Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı almışlarsa durmasınlar. Biz ankete değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz. Cumhur, başkanını seçecek, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

"SAHTE VE DÜZMECE ANKETLERE HİÇ TAKILMIYORUZ"

Sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz; alayı birden üzerimize gelsinler, hepsi ayaklarımızın altında paspastır. Milletimiz görsün, duysun ve taltif etsin yeter diyoruz. Allah'ımız bilsin ve takdir etsin tamamdır inancındayız. Gerisi kuru gürültüdür. MHP, önüne bakıyor, mücadelesine odaklanıyor. Gerçek anketi yapacak olan asıl güç millettir. Hiç kimse suyu bulandırma sinsiliğine kapılmasın. MHP'ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaklardır. Biraz daha kendi kendilerini avutsunlar, yalana, dolana bel bağlasınlar. 2023'te Türk Milleti sevdalılarını mahçup etmeyecektir. Dava arkadaşlarımdan rica ediyorum, sahtekarların fermanı anketlere asla itibar etmesinler. Hatta ellerine geçeni buruşturup çöp sepetine atsınlar.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ ENFLASYON CANAVARINA EZDİRİLMEYECEKTİR"

Türkiye'nin geleceği şaibeli masa ile, siyaset mantarları ile değil, cumhurun muazzez iradesi ile teselli edecektir. Bizim, milletimiz vardır. Umudumuz millettir, huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ufkudur. Biz masalarda keyif çatmayız. Milletimiz ne istiyorsa onu yaparız. İlkeli, milli ve dürüst siyaset, önümüzdeki çetin sorunların aşılması hususunda yegane imkan, aynı zamanda hayalleri gerçeğe dönüştürecek asıl fırsattır. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Fırsatçıların, fiyat ve finansal istikrarı bozucu tertip içinde olanların tespiti yapılarak hak ettikleri cezayı almaları sağlanacaktır. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık ve titiz bir mücadelenin içindedir.

Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır. Bunun çok güçlü işaretleri alınmaya başlamıştır. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır. Bugünkü zorlukları yeneceğiz, muzaffer ve müreffeh günlere hep birlikte ulaşacağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti askeri harekatlarla engellenmiştir. Türkiye, bölücü teröre merhamet göstermeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler vererek kanıtlamıştır. Bölücü terörün hudutlarımızda tutunması, bunun yanı sıra ülkemizi zehirleme ve tehdit amacı başarılı olamayacaktır. Fitnenin kökü kazınacaktır. Terörle mücadele bir millet kararıdır. Karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçen hafta PKK/YPG'li bir terör elebaşı ABD'den ve NATO ülkelerinden silah aldığını açıklamıştır, gözdağı vermiştir. Yürek burkan, yüksek risk ihtiva eden tablonun, NATO'nun kuruluş ilke ve esaslarına muvafık olduğunu aklı başında hiç kimse öne süremeyecektir. Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek tavrını görmemiştir. Bu değerlendirmemi abartılı bulanlar 1952'den bugüne kadar NATO ile süregelen ittifak ortaklığının 70 yıllık mazisine objektif baktıkları takdirde gerçekleri çarpıcı bir şekilde görebileceklerdir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da ittifak ortağı olmalarına nasıl 'tamam' diyelim? Türkiye'nin kuyusunu kazmak için nifak seferlerine çıkanlara tepkisiz olmamız söz konusu olamayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri önce ellerine bulaşan kanları yıkamalıdır.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Teröristlerin kurtuluş şansları sıfırdır. Tel Rifat ve Münbiç'te temizlik yapılarak terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da sökülüp atılmalıdır. Ege'de gerginliği tırmandırıcı eylemleri hızla mesafe almaktadır. Burnumuzun dibindeki adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen küstah Miçotakis gerekirse silahlı çatışma yaratmak istemektedir. Bizim dileğimiz Ege'nin bir barış ve huzur denizi kalmasıdır. Tam tersi bir iklim vasat bulursa sadece ve sadece sonuçlarına katlanacak Miçotakis hükümeti olacaktır. Miçotakis bilmelidir ki el atına binen çok çabuk inecektir. Ege'de boğulmak isteyen, hiç durmasın çıksın karşımıza. Türk Milleti sorulacak hesabı hiçbir mihrakın yanına bırakmaz. Gayriaskeri adaları silahlandıran Yunanistan yönetimi suçludur. 12 Ada'nın yüzü ve yüreği de Türkiye'ye dönüktür. Damarımıza basan kim olursa kalbini sökeceğimizi iyi bilsin.

Kılıçdaroğlu'nun hangi ülkenin hesabını yaptığını aziz milletimiz merak etmektedir. Ülkemizin en kritik döneminde CHP kayıptır. Diğer marjinal zillet partileri su kaynatmışlardır. Sırayı erken seçim yaygarasının koparılması alınca hepsi sıraya girmektedir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. Demokratik randevunun tarihi 2023 yılının haziran ayıdır.