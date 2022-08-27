Bakan Akar: Asil milletimizin güveni ve sevgisi oldukça aşamayacağımız engel yoktur

Bakan Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" etkinlikleri kapsamında, Ümraniye Millet Bahçesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk milleti için ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu belirten Akar, Türk ordusunun, ülkenin ve milletin hakkını, hukukunu korumak için Türk'ün gücünü gösteren büyük zaferler kazandığını söyledi.

Hulusi Akar, Türkiye'ye yönelik risk, tehdit, tehlikelere karşı alınması gereken ne kadar tedbir varsa aldıklarını, almaya da devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini belirten Akar, "Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin etki ve sorumluluk alanı artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan hainlerin temizlendiğini, böylece ordunun güçlendiğini anlatan Akar, "Ülkemizin, milletimizin egemenliğini ve bağımsızlığını, 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için TSK yurt içinde ve dışında, gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatini, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla ve büyük bir başarıyla savunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında büyük başarı elde ettiğine işaret eden Akar, savunma sanayisinde yerli ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını vurguladı.

- "AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL, YAPAMAYACAĞIMIZ GÖREV YOK"

Şehitlerin ve gazilerin ve ailelerinin, Türkiye Cumhuriyet Devleti için çok değerli olduğunu belirten Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerdeki en büyük başarı, şehitlerimize ve gazilerimize ait. Onları her zaman rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onlara olan borcumuz çok büyük, onların aileleri başımızın tacı. Dolayısıyla onlar için ne yapsak azdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir ülkenin yapmadığı kadar şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Sizlerin, asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine sevgisi, güveni devam ettiği müddetçe bizim aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok. Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar, 1000 yıldır bize vatan olan bu toprakların, devletimizin, milletimizin, TSK'nın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkesi sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine de saygılarımı sunuyorum."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Akar, bugün doğan şehit yakınlarının doğum günü pastalarını keserek oradakilere ikram etti.