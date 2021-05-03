İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mayıs 2021 Pazartesi / 21 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2918
  • EURO
    9,9873
  • ALTIN
    472.76
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Akar: Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Politika

Bakan Akar: Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını belirtti.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:52 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:12
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada konuşan Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.