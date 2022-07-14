İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2022 Perşembe / 15 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4923
  • EURO
    17,5389
  • ALTIN
    965.89
  • BIST100
    2414.33
Politika

Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yeni düzenleme kahramanca ve fedakârca görev yapan silah arkadaşlarımıza ve mükellef gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz.' dedi.

IHA14 Temmuz 2022 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resmî Gazete'de yayımlanan 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar şunları belirtti:

"Bakanlığımızda yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'de kabul edilmiş, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanarak Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

Kanun ile Astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış, yüksekokul mezunu Astsubaylarımızın mesleğe dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamaları, Harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan Uzman Erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları, Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkân sağlanmıştır.

Yeni düzenleme kahramanca ve fedakârca görev yapan silah arkadaşlarımıza ve mükellef gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.