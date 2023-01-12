Bakan Akar'dan İsveç'teki terör gösterisine tepki: İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz

Bakan Akar, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANINA KARŞI YAPILAN İĞRENÇ EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.