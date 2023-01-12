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Politika

Bakan Akar'dan İsveç'teki terör gösterisine tepki: İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, 'NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
Bakan Akar'dan İsveç'teki terör gösterisine tepki: İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz
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Bakan Akar, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANINA KARŞI YAPILAN İĞRENÇ EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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