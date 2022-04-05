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Politika

Bakan Akar'dan Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili açıklama: Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik, 'Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz.' dedi.

AA5 Nisan 2022 Salı 12:01 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 12:04
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Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz." açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."

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