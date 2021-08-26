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Politika

Bakan Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, 'İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.' dedi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:26
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Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

İLK ASKER KAFİLESİ GELİYOR

Afganistan'dan ilk asker kafilesi saat 11:45'te Ankara'ya geliyor.

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