Bakan Bayraktar 2030'a dikkati çekti: 100 milyon ton azaltacağız

Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" adlı panele video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı'na değinen Bayraktar, şunları kaydetti:



"2024-2030 yıllarını kapsayan İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında emisyonlarımızı toplam 100 milyon ton azaltmayı hedefliyoruz. Bu planın iddialı olduğu ve ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz doğrudur. Ancak uluslararası toplumla ve bilhassa finansal kuruluşlar ve yatırımcılarla birlikte tüm bunları başarabiliriz. Enerji sektörüne yapılan yatırımlar Türk halkına istihdam ve refah temin ederken diğer ülkelere de enerji dönüşümü için güçlü bir model sunmaktadır."

Yenilenebilir kaynaklardan faydalanmak, daha çok yenilenebilir için iletim altyapısını geliştirmek ve tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak olmak üzere üç temel alana odaklandıklarını aktaran Bayraktar, "Burada önemli bir başarımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bugün itibarıyla toplam kurulu kapasitemiz 106 gigavat seviyesini aşarken yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e ulaştı. Bu tablo Avrupa'da beşinci, dünyada ise on ikinci olan Türkiye'nin sürdürülebilir enerji çözümleri noktasındaki kararlılığını gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

- Dünya Bankası, teknik ve finansal destek taahhüdünde bulundu

Türkiye'nin 2035'e kadar toplam kurulu gücünü, 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi dahil 190 gigavat seviyesine çıkarmayı planladığını dile getiren Bayraktar, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak özel sektör ve uluslararası yatırımcılarla birlikte çalışarak yenilebilir enerjiyi çok daha üst seviyeye taşımaya gayret edeceğiz. Elbette bunun için de ciddi yatırım gerekiyor. Dünya Bankası ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlık ve özel sektör aktörleriyle bu plana finansal ve teknik destek verme taahhüdünde bulundular." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, enerji dönüşümünün, şebekeyi sürekli geliştirmek anlamına geldiğini ve yenilebilir kapasitesinde beklenen artışı kaldırabilecek Yeşil Şebeke'yi kurma çabası içerisinde olduklarını belirterek, "2030'a kadar şebekeye 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gerekli altyapının kurulmasına ilaveten bakanlık olarak mevcut politikaları değiştirmeyi ve böylece ihtiyaç duyulan özel yatırımı destekleyecek bir ortam oluşturmayı değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Burada özel sektör kritik bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla özel aktörlerin rekabet gücünü artırmak önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.