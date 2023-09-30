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Politika

Bakan Bayraktar petrol gündemiyle Abu Dabi'ye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol konferansı kapsamında Abu Dabi'ye gidecek.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar petrol gündemiyle Abu Dabi'ye gidiyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, 2 Ekim Pazartesi günü konferansın açılış seremonisinde söz alacak ana konuşmacılardan biri olacak.

Bakan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı kapsamındaki forum marjında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düze yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.

  • Enerji Bakanı
  • Abu Dabi
  • Petrol Konferansı
  • Alparslan Bayraktar

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