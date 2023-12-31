Bakan Bayraktar, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Kentteki temasları kapsamında Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Bayraktar, burada Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Atay ile bir süre görüştü.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da ziyaret eden Bayraktar, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Bayraktar'a ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Sanayi Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş eşlik etti.

Daha sonra beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Bayraktar, burada partililerle bir araya geldi.

