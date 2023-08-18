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Politika

Bakan Bayraktar Van'da temaslarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van'da ziyaretler yaptı.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar Van'da temaslarda bulundu
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Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Valiliği ziyaret eden Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bayraktar, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Bakan Bayraktar, İpekyolu ilçesindeki tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı, cami çıkışında çocuklara kitap hediye etti.

Fotoğraf çekimi için gelen gelin ve damadı kutlayan Bayraktar, yapımı süren Sahil Yolu'nda incelemelerde bulundu.

  • Alparslan Bayraktar
  • Vanda ziyaret
  • Enerji Bakanı

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