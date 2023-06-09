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Politika

Bakan Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdanov ile görüştü: Mutabakata vardık

Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık.' dedi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 18:46 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdanov ile görüştü: Mutabakata vardık
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Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık. Dışişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içinde, gurbetçilerimizin Kurban Bayramı tatili esnasında ve diğer yıllık izin günlerinde ülkemize girişinde ve çıkışında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz."

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