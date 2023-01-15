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Politika

Bakan Bozdağ: 6 veya 7 eş başkanla bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Altılı Masa ile ilgili, “7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket ve bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? ' dedi.

IHA15 Ocak 2023 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ: 6 veya 7 eş başkanla bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi?
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altılı Masada herkes genel başkan sıfatıyla oturuyor. Altılı Masadakiler içlerinden birini başkan kabul etmedikleri gibi cumhurbaşkanı adaylarını da başkan kabul etmeyeceklerini, herkesin eşit olduğunu, eşit imza ve Eşgüdüm Kurulu ile ülkeyi birlikte yöneteceklerini söylüyorlar. Çift başlı yönetime izin veren parlamenter sistemde çok bedel ödemiş ve bu yüzden hükümet sistemini değiştirmek zorunda kalmış Türkiye'nin, başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetim sisteminde daha ağır bedeller ödeyeceği tartışmasızdır. 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket ve bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? Altılı Masadakilerin vaat ettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Herkesin kendini eşit baş ve başkan kabul ettiği bir masadan kolay kolay uzlaşma ve karar çıkmaz; böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar ve istikrarsızlık çıkar" ifadelerini kullandı.

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