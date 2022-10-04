Bakan Bozdağ'dan 24 TV'ye özel açıklamalar... CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: Amaç belli!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Başörtüsü sorunu çözüldü ama galiba sayın Kılıçdaroğlu bundan yeteri kadar haberdar değil

28 Şubat dönemi pek çok kişi eğitimi ile inancı arasında tercih yapmak durumunda kaldı. İnancını tercih edenler okullarını bırakmak zorunda kaldı. Amaç belli. İktidar olmak için 50+1 ihtiyaç var

Bu yeni bir konu değil. Rahmetli Özal zamanında 1988 yılında Yükseköğretim Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Ek madde 16 kondu ve o dönemde kadınların dini inançları gereği baş ve boyunlarını örtmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Darbeci Cumhurbaşkanı Kenan Paşa, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM başörtüsü zulmünü katmerleyen 1989 yılında bir karar verdi.

Rahmetli Özal bu kez 1990 yılında bir değişiklik yaptı. Bu kez de Kenan Paşa yok ama ondan bu görevi devralan SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve arkadaşları konuyu AYM'ye taşıdı.

AYM 1991'de değişikliği iptal etmedi. Dedi ki 1989 verdiğim kararı bu değişiklik ortadan kaldırmıyor benim kararım ve gerekçesini bu kararda da yineliyorum ve bu kanunu iptal etmiyorum dedi.

Başörtüsü zulmü katmerlendi 28 Şubat'ta zirveye ulaştı ve bu zulme karşı mücadele edilen Refah Partisi de bu yüzden kapatıldı, Fazilet Partisi bu yüzden kapatıldı, 28 Şubat Post Modern darbesi bu yüzden kapatıldı.

Pek çok başarılı genç kızımız bu yüzden 6. sınıfta tıbbı bırakmak hukuku bırakmak eğitimi ile inancı arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı ve inancını tercih edenler okullarından ayrılmak zorunda kaldı

Kılıçdaroğlu türban için bir metrelik bez parçası dedi. Bildik CHP bu! Zamanında biz anayasa değişikliği yaptık, CHP iptal ettirdi