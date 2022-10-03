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Politika

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Doğal gaz mutabakatı imzalayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Doğal gaz alanında mutabakat muhtırası imzalayacağız' dedi.

3 Ekim 2022 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Doğal gaz mutabakatı imzalayacağız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız

Libya ile iki anlaşma imzaladık

Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz

Akdeniz'de tüm kıyıdaş ülkeler eşit fırsat sağlamalı

Doğal gaz alanında mutabakat muhtırası imzalayacağız

THY'nin tekrar uçuşlara başlaması için çalışıyoruz. Havaalanlarında gerekli tedbirlerle ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz

Sahadaki sükunetin kalıcı barışa evrilmesi için çalışacağız

Siyasi çözüm için bir yol haritasına ihtiyaç var

Şartlar olgunlaştığı zaman Bingazi Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasını gerçekleştireceğiz

İmzaladığımız hidrokarbon anlaşması Türk ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi faaliyetlerde işbirliğine gitmeyi hedefliyor

(Deniz yetki alanları anlaşması) İki ülke de anlaşmayı BM'ye bildirdi

Libya ile milli paralarla ticaret yapmayı isteriz

Seçim için yol haritası belirlenmeli, yasal düzenleme olmalı

Ayrıntılar geliyor...

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Libya
  • basın toplantısı

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