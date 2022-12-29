İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7245
  • EURO
    19,985
  • ALTIN
    1087.95
  • BIST100
    5448.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG uyarısı: Kabul edilemez
Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG uyarısı: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede, Paris'te 23 Aralık tarihinde bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

29 Aralık 2022 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG uyarısı: Kabul edilemez
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede, Paris'te 23 Aralık tarihinde bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.