Bakan Çavuşoğlu, çirkin suçlamaya sert tepki gösterdi: Siz PKK'nın güdümündesiniz

DHA 4 Kasım 2021 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 22:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelerine yönelik eleştirileri şöyle cevapladı;

"Her konuda AK Parti ve Cumhur İttifakı suçlu, Türkiye Cumhuriyeti haksız, Cumhurbaşkanlığı suçlu. Bir kompleksiniz mi var? Amerika'nın doğru yazdığından emin misin ki beni sorguluyorsun? Hepsinde biz mi haksızız? Onların raporlarından yola çıkarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın. Seversiniz sevmezsiniz, halk karar verdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Herkes dış politika konuşur, doğal, neden Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nı ayrı görmeye çalışıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı'nın bizi hiçe saydığını? Amerika ile kurmaya çalıştığımız çalışma grubu için çalışmalara başladık. Cumhurbaşkanlığımız bize önem veriyor. Notları dahi biz hazırlıyoruz. Bir lider, hazırladığınız konuşmayı konuşmak zorunda değil ama yüzde 90 konuşuyor, niye? Bize güveniyor. Cumhurbaşkanımız istişareye çok önem veriyor. Onlara da bilgi veriyoruz. Alay etmeye gerek yok. Kurumlarla birlikte çalışıyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı toplantılarına niye siz katılmıyorsunuz?' 500 yıllık diplomasi tarihimiz var. Baş başa görüşme, görüşme formatında var. Ben de görüşüyorum bir dışişleri bakanıyla. Onların notlarını da biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, döner dönmez orada ne olduğunu söylediği gibi MGK'da tek tek anlattı. Kim söylüyor tutanaklarda olmadığını? Biden ile görüşmelerde neler konuştuklarını, neleri takip etmemiz gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercüman kızımız çok güzel de tercüme yapıyor. Bu kim, bizim Cumhurbaşkanlığı'nda başdanışman olarak çalışan bir kız. Biden'ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk, Amerikalı bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz? O kızımıza burada yüklenmenizi anlayamadım."

'ÜZERİMİZDE KILICI SALLANDIRMAK İÇİN GRİ LİSTEYE ALDILAR'

Bakan Çavuşoğlu, OECD'ye bağlı Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye'nin 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye alınmasına yönelik, "Soruyorum size, raporunu okuyan var mı aranızda? 'Türkiye bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirilmiştir. Türkiye'nin seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor' diyor. Bu rapora bir göz atsaydınız, 'Karar siyasi' diyebilirdiniz. Niye aldılar, bizim üzerimizde kılıcı sallandırmak için" dedi.

'SİZ PKK'NIN GÜDÜMÜNDESİNİZ'

Çavuşoğlu, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğu iddiasını sert dille eleştirerek şöyle konuştu:

"Bizim dış politikamızda da kendi iç politikamızda da Kürt sorunu diye bir şey yok. Türkiye'ye işgalci suçlamasını da reddediyoruz. Kimin dediği önemli değil. PKK demokrasisi, PKK güdümündeki arkadaş. Siz kabul etseniz de etmeseniz de gerçek bu. Siz PKK'nın güdümündesiniz. Sen benim devletime 'işgalci' diyeceksin. Çin'den örnek vereceksin. Uluslararası hukuk ne diyor, ona bakarsınız. Bir ülkeye tehdit için oraya gitme yetkisi veriyor. Niye bana 'işgalci' dedin? Çin'in demesiyle mi senin demenle mi benim dememle mi oluyor? Bizde Kürt düşmanlığı yoktur. Benim ülkeme 'işgalci' diyenin ben yüzüne gerçekleri söylerim. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz PKK ile. Siz kendinizi eşittir PKK olarak görüyor olabilirsiniz. Kürt kardeşlerimizin de PKK'dan neler çektiğini biliyorsunuz."

'DOĞU AKDENİZ'DE HERHANGİ BİR GERİ ADIMIMIZ YOK'

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ihtilaflarıyla ilgili, "Herhangi bir geri adımımız yok. Kıta sahanlığımızı belirledik. Batı sınırlarımızla Libya ile anlaşma imzaladık. Belirledikten sonra sürekli sondaj veya sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Ölçüsü nedir? Bu kıta sahanlığına başkalarını topluyor musunuz? Hayır. Yunanistan giremedi. Biz hakkımızı koruyoruz" dedi.

'BÜYÜKELÇİLERİN GERİ ADIM ATMASINI HAZMEDEMEMİŞSİNİZ'

Osman Kavala'nın tutukluluk durumuyla ilgili açıklama yayımlayan 10 büyükelçi konusunda muhalefete eleştiride bulunan Çavuşoğlu, "Bu sorunu bu şekilde çözdük ama büyükelçiler geri adım attığı için çözdük. Büyükelçiler haklı haksız girmiyorum ama yüzde 100 haksızlar. 'Neden bu noktaya getirdiniz?' Ne kadar haklı olursa olsun 'bu büyükelçiler ültimatom veremezler' niye diyemediniz? Hala 'Türkiye geri adım attı' diyorsunuz. Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi bellidir. Bunu söylemenizi beklerdim. Siz 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz" diye konuştu.

'BİZ VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ, VAZGEÇEN AB'

Çavuşoğlu, AB sürecine yönelik ise "Biz aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçen AB" dedi.

'BEN BÜYÜKELÇİLİĞİMİ KAPATMADIM, İYİ Kİ DE KAPATMADIM'

Bakan Çavuşoğlu, Taliban heyetinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin eleştirilmesine yönelik, "Gelen 8 kişi. Evet içlerinde BM'nin yaptırım listesinde olan var. Herkes görüşüyor bir şey olmuyor da ben görüşünce niye sorun oluyor? Ben büyükelçiliğimi kapatmadım, iyi ki de kapatmadım. Herkes aşamalı angajmana gidiyor. Orada DEAŞ, El Kaide var. İster istemez Taliban ile angajmana girmek zorunda kaldık" dedi.

BÜTÇE, KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Bakan Çavuşoğlu'nun, eleştiri ve soruları yanıtlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 ylı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oylanarak kabul edildi.