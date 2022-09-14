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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli

Bakan Çavuşoğlu, 'Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı.' dedi.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

[Rusya-Ukrayna savaşı]

Bu ortamda herkes 'Bir çözüm mümkün olur mu?' diye Türkiye'ye soruyor. Biz de düşüncelerimizi, çabalarımızı muhataplarımıza aktarıyoruz. Bu şartlarda bile Türkiye'nin aktif politikası sayesinde somut adımlar atılabiliyor.

[Azerbaycan-Ermenistan gerilimi]

Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı.

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