Bakan Çavuşoğlu, Fransa'ya eski Cumhurbaşkanı Chirac'ın sözleriyle cevap verdi

IHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:17

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 130. toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Çavuşoğlu, komite başkanlığını bu dönem yürüten Yunanistan’a teşekkür ederek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere de başsağlığı diledi. Depremin hemen sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olan ülkelere de teşekkürlerini sunan Bakan Çavuşoğlu, depremin herkesin ne kadar kırılgan ve birbirine muhtaç olduğunu gösterdiğini kaydetti. Terörizmin farklı türlerinden en fazla acıya maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Geçen hafta Fransa, iki gün önce ise Viyana’da masum canları katleden barbarca terör saldırılarını kınıyoruz. Aynı zamanda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce sivili katleden PKK terörü için de aynı empatinin gösterilmesini bekliyoruz. Terörizmin din, kimlik ve ırkı yoktur. Hiçbir şey şiddet ya da bir insanın hayatına kıyılmasını meşru kılamaz" diye konuştu.

Fransa’ya eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın sözleriyle cevap verdi

Çavuşoğlu, demokrasinin temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğüne değer verildiğini belirterek, “Ancak başkalarının kutsalını aşağılamak ifade özgürlüğü olamaz” şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın 2006 yılındaki "İfade özgürlüğü cumhuriyetin temellerinden biri olsa da cumhuriyet aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayalıdır. Başkalarının inançlarına, özellikle dini inanışlarına zarar verecek her şeyden kaçınmak gerekir. İfade özgürlüğü, sorumluluk ruhuyla icra edilmelidir. Öfkeleri tehlikeli bir şekilde tetikleyecek her türlü provokasyonu kınıyorum" ifadelerini hatırlattı.

Fransa’da kamu binalarına Hz. Muhammed’e yönelik karikatürler yansıtıldı

Çavuşoğlu, aksi yönde ısrarcı olmanın toplumlar arasındaki bölünmüşlükleri derinleştireceğinin altını çizerek, “Bu radikalizmi besler. Fransa’da kamu binalarına Hazreti Muhammed’e yönelik karikatürlerin yansıtılması ve Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik girişimler talihsiz örneklerdir. Avrupa’da birlikte yaşama kültürünü tekrar keşfetmemiz gerekiyor. Avrupa Konseyi’nin bu alanda öncü rol oynaması gereklidir. Avrupa Konseyi’nin antisemitik ve Müslüman karşıtı nefret suçlarıyla mücadele etmek için özel temsilci atamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa Konseyi’nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonunun (ECRI) çalışmaları da bu eğilimi geriye çevirmeye katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Ermenistan ihlal ve saldırılar için sorumlu tutulmalı"

Çavuşoğlu, ayrıca kardeş ülke Azerbaycan için, "Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için hepinizin ’ama, eğer’ demeden sesinizi çıkartmanız yönünde çağrıda bulunuyorum. Çifte standart olmamalı. Gürcistan ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini nasıl savunuyorsak, Azerbaycan’ın da haklarını savunmalıyız. Azerbaycan, sadece uluslararası tanınmış toprakları üzerinde tekrar kontrol kazanmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 2005 yılındaki 1416 nolu kararını hatırlatarak, “Ermenistan işgale son vermeli ve kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef alan ve ateşkes anlaşmalarını ihlal eden saldırıları için sorumlu tutulmalı” ifadelerini kullandı.