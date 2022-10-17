Bakan Çavuşoğlu: Geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koymamız şart

Çavuşoğlu, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılışında hitap etti.

İstanbul'da 11 ay önce tarihi bir adım atarak "aile meclisini" uluslararası bir teşkilata dönüştürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türk Dünyası'nın potansiyelini hayata geçirecek bir kurumsal yapıya kavuştuklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Türk Dünyası, tıpkı tarihte olduğu gibi küresel jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, ticaret, taşımacılık güzergahlarında doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan kritik bir konuma sahibiz. Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde, küresel istikrar ve refah için Türk Dünyası'nın önemi daha da arttı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının yaraları henüz sarılmadan bu kez Ukrayna'daki savaşın etkileriyle sarsıldıklarını ve savaşla sınandıklarını aktaran Çavuşoğlu, küresel istikrar ve refahın tehdit altında olduğunu, artan enerji ve gıda fiyatlarının tüm dünyayı tehdit ettiğini vurguladı.

- "GELECEĞE DAİR GÜÇLÜ BİR VİZYON ORTAYA KOYMAMIZ ŞART"

Çavuşoğlu, Türk Dünyası olarak bu gelişmelerden doğrudan etkilendiklerini belirterek "Bugün bu gelişmeleri ele alıp, atabileceğimiz ortak adımları değerlendireceğiz. Çevremizdeki krizleri önlemek için çalışırken diğer yandan geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koymamız şart. Bölgemizi bir istikrar adasına dönüştürmenin ve milletimizin refahını artırmanın yolu birliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Birliğimizi güçlendirmenin yolu ise doğru zamanda doğru adımı cesaretle atmaktan geçiyor." diye konuştu.

"Ortak bir atasözümüz var. Demir tavında dövülür." diyen Çavuşoğlu, liderlerin birlik ve beraberliği güçlendirecek güçlü bir vizyon ortaya koyarak zamanın ruhunu yakalayan bir adım attığını söyledi.

Çavuşoğlu, bu çıkan fırsatları değerlendirmeleri ve zamanın ruhuna uygun adımları vaktinde atmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Semerkant'ta gelecek ay TDT Zirvesi'nde bir araya geleceklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu zirveyle dönem başkanlığını Özbekistan'a devredeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Semerkant Zirvesi öncesinde bu toplantıyla gündemlerindeki tüm konuları ele alarak sonuca bağlamayı hedeflediklerini, somut gündem maddelerinde gerekli kararları alarak zirvenin hazırlığını da yapacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından sözü TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a verdi.