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Politika

Bakan Çavuşoğlu: İsveç, bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK/YPG skandalına ilişkin, 'Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem. İsveç, bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz' dedi.

13 Ocak 2023 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: İsveç, bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir provokasyonunu gördük. Aslında bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terörle mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi. O kanunlara bile gerek yok. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti. İsveç'in burada sorumluluğu var buradan kaçamazlar. Hele hele kınayarak hiç kaçamazlar."

"İlişkileri devam ettirmek demek İsrail'in illegal yerleşimlerini desteklemek değildir. Filistin halklarının haklarını yok saymak değildir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor."

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