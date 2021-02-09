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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'te temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından kabul edildi.

AA09 Şubat 2021 Salı 12:51 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 12:51
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Kuveyt'in ara buluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam bulunduğuna dikkati çekerek, "Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu aynı zamanda Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüştü.

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