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Politika

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Colonna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu daha önce de Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Trovoada ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Colonna ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Colonna telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

PATRİCE TROVOADA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Trovoada ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Trovoada'ya, Türkiye'nin darbe karşısındaki dayanışmasını vurgulamıştı.

Görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler, Sao Tome ve Principe'de bir jandarma birimi tesis edilmesine ilişkin çabalar ve Maarif Vakfının faaliyetleri gündeme gelmişti.

Sao Tome ve Principe'de 25 Kasım'da 4 kişi ordu karargahına müdahale ederek darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Darbe girişiminden paralı askerlerden oluşan bir tabur sorumlu tutulmuştu.

Başbakan Trovoada, Osmanlı tarihi okuyup Müslüman olmuş bir kişi olarak biliniyor.

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