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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde heyetimiz Moskova'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

12.02.2020  12:32 - Güncelleme: 12.02.2020  12:41

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