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Politika

Bakan Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: PKK/PYD'lilerin öldüğü uçuştan ABD'nin haberi var

Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG'li teröristlerin olduğu helikopter kazasına ilişkin Bakan Çavuşoğlu, 'PKK/PYD'lilerin öldüğü uçuştan ABD'nin haberi var' dedi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: PKK/PYD'lilerin öldüğü uçuştan ABD'nin haberi var
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"ABD ile anlaşamadığımız konularda henüz uzlaşamadık. Biden yönetiminin gayret sarfettiğini gördük. Sonuç olarak F-16 konusunda seçimi bekliyoruz tavrını görmedik. Bazı senatörlerin ikna edilmesi gerekiyor."

"F-16'ları ön koşulla almamız söz konusu değil"

(Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı) "Mayıs ayında dışişleri bakanları düzeyinde toplantı planlanıyor. Sorunların çözümü için pozitif atmosferin devam etmesi gerekiyor."

(Yunanistan'la ilişkiler) "Seçimden sonra sorunların çözümü için adım atmalıyız"

"Süleymaniye'de PKK/PYD her yeri kontrol ediyor. PKK/PYD'lilerin öldüğü uçuştan ABD'nin haberi var"

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