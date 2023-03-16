Bakan Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2040 Türk Dünyası Vizyon Belgemizin bir parçası olan Sivil Koruma Mekanizmasını da hemen hayata geçirmeliyiz. İstanbul Zirvesi'nde karar verdiğimiz gibi, yeşil teknolojiyi kullanan, akıllı şehirlere sahip bir Türk dünyası inşa etmeliyiz"



"Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu"



"Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalıdır."



"TANAP'ın, Hazar bölgesinden ilave doğalgazı uluslararası piyasaya taşıması için işbirliğini artırmalıyız."

