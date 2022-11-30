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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ayrı ayrı görüştü.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinde, gelecek dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Meredov ile ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.

ESTONYA VE PORTEKİZLİ MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile NATO genişlemesini ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile de ikili ekonomik ilişkileri, NATO genişlemesini ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

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