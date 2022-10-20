Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'daki programlarında yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Ermenistan'la ilişkilere dair açıklamalar geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan ile ilişkilerin düzelmesi noktasında görüşmeler devam ediyor ve edecek" açıklamalarında bulundu.

Hindistan ve İran'ın Ermenistan'a silah yardımı konusunda Çavuşoğlu, "Silahın çözüm olmayacağını her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkesin artık barış ve istikrardan bahsetmesi lazım" diye konuştu.