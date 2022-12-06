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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Yunanistan ya geri adım atar, ya gereğini yaparız

Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda tatbikat provokasyonuna ilişkin 'Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Yunanistan ya geri adım atar ya gereğini yaparız' ifadelerini kullandı.

6 Aralık 2022 Salı 12:29 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Yunanistan ya geri adım atar, ya gereğini yaparız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

(Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli'deki tatbikatı) Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Yunanistan ihlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın demesinin nedeni de bu. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız

(İsveç ve Finlandiya'dan terörist iadeleri) İsveç'te olumlu adımlar atıldığını görüyoruz Finlandiya'dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Ankara
  • Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu

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