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Politika

Bakan Dönmez açıkladı: Arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Bakan Dönmez açıkladı: Arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

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