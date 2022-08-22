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Politika

Bakan Dönmez, Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
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Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman'ın başkenti Maskat'a gelecek.

Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Dönmez'in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.

ENERJİ VE MADEN ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

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